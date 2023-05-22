Арсенал Зинченко определился с приоритетом на летнее трансферное окно

Лондонский Арсенал определился с главной целью на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Athletic, "канониры" настроены на серьезную борьбу за покупку Деклана Райса.

Это не единственное подписание, которое столичный клуб хочет совершить в линию центра поля. Также ходят слухи о приобретении Мейсона Маунта и подписании Илкая Гюндгана в статусе свободного агента.

Помимо этого коллектив Микеля Артеты не забывает о внутренних резервах. Ведутся переговоры о продлении контракта молодого вундеркинда Итана Нванери, однако, 16-летний полузащитник пока не дал согласие на пролонгацию договора.

Напомним, ранее стало известно,в какую сумму Арсеналу может обойтись Райс.