Арсенал готовится заплатить огромные деньги за лидера Вест Хэма

Деклан Райс может сменить одних лондонцев на других.

Арсенал определился с главной опцией для усиления центра поля.

"Канониры" приложат все усилия, чтобы подписать Деклана Райса предстоящим летом.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, боссы клуба готовы удовлетворить запросы Вест Хэма. Речь идет о сумме в районе 90 млн фунтов.

Если трансфер случится, то Райс станет самым дорогим игроком в истории лондонцев. Сейчас это звание принадлежит ивуарийцу Николя Пепе, переходившему за 72 млн фунтов.

Стоит отметить, что источник не сообщает детали возможного контракта англичанина, такие как срок действия соглашения и зарплата игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал потерял одного из лидеров клуба до конца сезона.