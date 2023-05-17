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Один из лидеров Арсенала пропустит остаток сезона

Габриэль Мартинелли не сможет помочь команде в концовке этой кампании.
Сегодня, 17:20
Габриэль Мартинелли / Getty Images
Габриэль Мартинелли / Getty Images

Лондонский Арсенал понес очередную кадровую потерю в концовке сезона.

Как сообщает The Athletic, команде в оставшихся матчах не поможет Габриэль Мартинелли.

Бразилец получил травму в проигранном матче против Брайтона. Степень повреждения не очень серьезная и к началу предсезонных сборов вингер будет готов, однако, пропустит последние два тура АПЛ в сезоне-2022/23.

В текущем сезоне футболист сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца сезона Арсенал потерял Александра Зинченко и еще одного игрока линии обороны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли

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