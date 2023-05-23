Сельта - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 23.05.2023

Украинец хоть и не забил, но именно его пенальти позволил команде не проиграть выездной поединок.

Во вторник, 23 мая, в Виго состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Сельта и Жирона.

В стартовом составе гостей вышел Виктор Цыганков, который напрямую повлиял на исход данного противостояния, которое началось для его команды не лучшим образом.

Несмотря на преимущество во владении мячом, Жирона не могла похвастаться опасными моментами, чего не скажешь про хозяев поля. Именно они под занавес первого тайма создали момент, который завершился голом в исполнении Карлеса Переса.

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А в середине второй половины настал звездный час украинца. Экс-игрок Динамо не по правилам был остановлен в рамках штрафной площади игроком Сельты, за что главный арбитр указал на "точку".

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С первой попытки капитан "бело-красных" Кристиан Стуани не переиграл вратаря, однако судья заставил перебить пенальти, так как один из соперников слишком рано вбежал в штрафную. Вторая дуэль форварда и голкипера завершилась успехом первого.

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За оставшиеся полчаса матча обе стороны имели неплохие возможности вырвать победу, однако до этого дело так и не дошло.

В итоге команды расписали ничью, которая не порадовала ни одну из них: Жирона потеряла очки в борьбе за место в еврокубках, а Сельта не смогла должным образом оторваться от зоны вылета.

Статистика матча Сельта - Жирона 36-го тура Ла Лиги

Сельта - Жирона 1:1

Голы: Перес, 42 - Стуани, 59 (пен.).

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 16 - 11

Удары в створ: 7 - 4

Фолы: 13 - 13

Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 1.21

Сельта: Вильяр - Мальо, Нуньес, Айду, Галан - Вейга (Аспас, 81), Тапия, Арнаис - Перес, Ларсен (Сеферович, 81), Родригес (Серви, 71).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Буэно (Кальенс, 54), Бернарду, Гутьеррес - Коуту (Эррера, 54), Ромеу, Мартен (Артеро, 34), Валери (Рока, 74) - Цыганков, Стуани (Кастельянос, 74).