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Официально: Чемпион Украины сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Победа Интера сыграла на руку Шахтеру, или Днепру-1.
Вчера, 23:41
Getty Images
Getty Images

Миланский Интер победил Аталанту и гарантировал место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон не только себе, но и чемпиону Украины.

Дело в том, что Украинская футбольная ассоциация прошлый сезон завершила на 12-й строчке в рейтинге коэффициентов УЕФА. Из-за дисквалификации страны агрессора фактически Украина является 11-й, поэтому чемпион нашей страны должен начинать свой путь в ЛЧ по квалификации.

Тем не менее, место в группе, забронированное для победителя нынешнего розыгрыша ЛЧ, оказалось ненужным, ведь оба финалиста уже гарантировали себе выход в группу, поэтому на вакантный слот отправится именно чемпион Украины.

Напомним, что выиграть УПЛ уже в воскресенье, 28 мая, имеет шанс у донецкого Шахтера, который встретится в очном противостоянии с единственным соперником за это звание - Днепром-1.


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