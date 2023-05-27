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Интер - Аталанта: обзор и результат матча чемпионата Италии

"Нерадзурри" сыграют в следующем розыгрыше главного клубного турнира Европы.
Вчера, 23:44
Николо Барелла и Лаутаро Мартинес / Getty Images
Николо Барелла и Лаутаро Мартинес / Getty Images

В рамках чемпионата Италии Интер встретился с Аталантой.

Коллектив Симоне Индзаги добыл победу, "перестреляв" бергамасков.

Миланский клуб ошарашил своего соперника, забив дважды в начале матча. На первой и третьей минуте соответсвенно забили Ромелу Лукаку и Николо Барелла.

Следующего гола пришлось ждать чуть более получаса. На 36 минуте отквитал один гол Марио Пашалич. 

Затем уже ближе к концовке отличился Лаутаро Мартинес, однако, на этом голы в матче не закончились, ведь уже в компенсированное время забил Андре Онана. К своему несчастью, голкипер "нерадзурри" отправил мяч в свои ворота, хотя на результат поединка глобально это не повлияло.

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Аталанта

Интер - Аталанта 3:2

Голы: Лукаку, 1, Барелла, 3, Лаутаро, 76 - Пашалич, 36, Онана, 90+1 (автогол)

xG: 2.53 - 0.77
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 20 - 12
Удары в створ: 11 - 4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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