Интер - Аталанта: обзор и результат матча чемпионата Италии
В рамках чемпионата Италии Интер встретился с Аталантой.
Коллектив Симоне Индзаги добыл победу, "перестреляв" бергамасков.
Миланский клуб ошарашил своего соперника, забив дважды в начале матча. На первой и третьей минуте соответсвенно забили Ромелу Лукаку и Николо Барелла.
Следующего гола пришлось ждать чуть более получаса. На 36 минуте отквитал один гол Марио Пашалич.
Затем уже ближе к концовке отличился Лаутаро Мартинес, однако, на этом голы в матче не закончились, ведь уже в компенсированное время забил Андре Онана. К своему несчастью, голкипер "нерадзурри" отправил мяч в свои ворота, хотя на результат поединка глобально это не повлияло.
Статистика матча чемпионата Италии Интер - Аталанта
Интер - Аталанта 3:2
Голы: Лукаку, 1, Барелла, 3, Лаутаро, 76 - Пашалич, 36, Онана, 90+1 (автогол)
xG: 2.53 - 0.77
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 20 - 12
Удары в створ: 11 - 4