Интер - Аталанта: обзор и результат матча чемпионата Италии

В рамках чемпионата Италии Интер встретился с Аталантой.

Коллектив Симоне Индзаги добыл победу, "перестреляв" бергамасков.

Миланский клуб ошарашил своего соперника, забив дважды в начале матча. На первой и третьей минуте соответсвенно забили Ромелу Лукаку и Николо Барелла.

Следующего гола пришлось ждать чуть более получаса. На 36 минуте отквитал один гол Марио Пашалич.

Затем уже ближе к концовке отличился Лаутаро Мартинес, однако, на этом голы в матче не закончились, ведь уже в компенсированное время забил Андре Онана. К своему несчастью, голкипер "нерадзурри" отправил мяч в свои ворота, хотя на результат поединка глобально это не повлияло.

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Аталанта

Интер - Аталанта 3:2

Голы: Лукаку, 1, Барелла, 3, Лаутаро, 76 - Пашалич, 36, Онана, 90+1 (автогол)

xG: 2.53 - 0.77

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 20 - 12

Удары в створ: 11 - 4