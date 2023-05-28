iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Первая звезда юношеского ЧМ: нападающий Сантоса привлек внимание европейских грандов

Маркос Леонардо может летом получить повышение.
Сегодня, 20:07
Маркос Леонардо / Getty Images
Маркос Леонардо / Getty Images

20-летний форвард Сантоса Маркос Леонардо, выступающий сейчас на юношеском ЧМ, привлек внимание всей футбольной Европы, утверждает 90Min.

Игрок сборной Бразилии уже отличился тремя голами в двух играх, и усилил интерес к себе. За Леонардо уже давно следят разные клубы, а теперь нападающий имеет реальные шансы сменить клубную прописку.

Наиболее явный интерес к бразильцу пока проявляют ПСЖ, Рома и Ювентус, однако есть немалый интерес и со стороны британских клубов.

Вест Хэм, пытавшийся подписать Леонардо, отправил своих скаутов еще последить за игроком. Также на матчах присутствуют скауты МЮ, Челси, Ньюкасла, Арсенала и Тоттенхэма.

В текущем сезоне Маркос Леонардо провел 22 матча во всех турнирах, отличился восемью голами и тремя передачами. Transfermarkt оценивает бразильца в 15 млн евро.

Также напомним, что еще одна бразильская звезда может летом покинуть свой клуб.


Статьи по теме

Виктор Цыганков: статистика-2022/2023 Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Жирона с Цыганковым еще имеют шансы на еврокубки, несмотря на поражение от Бетиса Жирона с Цыганковым еще имеют шансы на еврокубки, несмотря на поражение от Бетиса
Моуринью летом покинет Рому - источник Моуринью летом покинет Рому - источник
Дубль Фати помог Барселоне разгромить Мальорку Дубль Фати помог Барселоне разгромить Мальорку
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Европа22:19
Жирона с Цыганковым еще имеют шансы на еврокубки, несмотря на поражение от Бетиса
Европа22:14
Моуринью летом покинет Рому - источник
Европа21:58
Дубль Фати помог Барселоне разгромить Мальорку
Европа21:56
Реал Сосьедад проиграл Атлетико, но все равно гарантировал себе место в Лиге чемпионов
Теннис21:38
Ролан Гаррос (WTA): Ястремская сыграет против хорватской теннисистки
Теннис21:27
Костюк: Не уважаю Соболенко из-за ее позиции по войне в Украине
Теннис21:15
Ролан Гаррос (ATP): расписание и результаты матчей: Циципас и Корда легко прошли во второй раунд
Европа21:07
Харри Кейн: статистика-2022/2023
Европа20:59
Лацио в голевой перестрелке оказался сильнее Кремонезе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK