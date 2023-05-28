Первая звезда юношеского ЧМ: нападающий Сантоса привлек внимание европейских грандов

20-летний форвард Сантоса Маркос Леонардо, выступающий сейчас на юношеском ЧМ, привлек внимание всей футбольной Европы, утверждает 90Min.

Игрок сборной Бразилии уже отличился тремя голами в двух играх, и усилил интерес к себе. За Леонардо уже давно следят разные клубы, а теперь нападающий имеет реальные шансы сменить клубную прописку.

Наиболее явный интерес к бразильцу пока проявляют ПСЖ, Рома и Ювентус, однако есть немалый интерес и со стороны британских клубов.

Вест Хэм, пытавшийся подписать Леонардо, отправил своих скаутов еще последить за игроком. Также на матчах присутствуют скауты МЮ, Челси, Ньюкасла, Арсенала и Тоттенхэма.

В текущем сезоне Маркос Леонардо провел 22 матча во всех турнирах, отличился восемью голами и тремя передачами. Transfermarkt оценивает бразильца в 15 млн евро.

Также напомним, что еще одна бразильская звезда может летом покинуть свой клуб.