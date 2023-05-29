Футболист Аякса ударил фаната Твенте, который оскорбил его одноклубника на расовой почве

Стевен Бергейс заступился за партнера по команде, а затем извинился за свой поступок.

В рамках выездного матча 34-го тура чемпионата Нидерландов Аякс уступил Твенте (1:3).

После поединка произошел скандальный эпизод с участием игрока амстердамской команды.

Стевен Бергейс ударил одного из фанатов хозяев. Полузащитник шел в клубный автобус, возле которого стояли болельщики хозяев. В одном из эпизодов Бергейс ударил фаната. Как оказалось, нидерландец сделал это из-за того, что тот на расовом почве оскорбил его одноклубника Брайана Бробби.

Отметим, что Бергейс выступил с заявлением, в котором извинился за свой поступок.

"Я сожалею о своем поступке, мне не следовало этого делать. После каждой выездной игры возле автобуса в наш адрес сыплются оскорбления, когда мы находим время раздавать автографы просящим об этом болельщикам.

Я уже привык к этому, но люди думают, что могут кричать все что угодно. Моя реакция ничего не решает, это понимаю. Это плохо, я должен подавать пример, будучи игроком «Аякса", - приводит слова игрока Tubantia.

Отметим, что Аякс занял третье место по итогам национального чемпионата, а чемпионом стал Фейеноорд.

Ранее сообщалось, что легенда Аякса повесит бусты на гвоздь по окончании сезона.