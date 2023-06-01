Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола был замечен фанатами на концерте Элтона Джона.

Испанский специалист вместе со своей дочерью постелили мероприятие в Манчестере. Гвардиолу запечатлели в первых рядах, снимающего концерт на мобильный телефон.

Pep Guardiola capturing every moment of Elton John at the AO Arena tonight. 🤳🥰 pic.twitter.com/fUXgwCaXMV — City Xtra (@City_Xtra) May 31, 2023

"Одна из моих мечт – это концерт Элтона Джона, особенно песня "Your song". Я впервые услышал ее, когда мне было 18 или 19 лет, и я начал играть в Барселоне, я помню много песен того периода моей жизни.

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Встречался с Элтоном Джоном, когда мы играли в Уотфорде в прошлом сезоне, в последней игре, и это было огромное удовольствие. Надеюсь, он сможет организовать концерт, пожалуйста. Я буду там", - сказал Гвардиола в 2018 году.

Напомним, 3 июня состоится финал Кубка Англии Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, а через неделю "горожане" сыграют в финале Лиги чемпионов против Интера.