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Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере

Испанец получил массу впечатлений.
Вчера, 23:23
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола был замечен фанатами на концерте Элтона Джона.

Испанский специалист вместе со своей дочерью постелили мероприятие в Манчестере. Гвардиолу запечатлели в первых рядах, снимающего концерт на мобильный телефон.

"Одна из моих мечт – это концерт Элтона Джона, особенно песня "Your song". Я впервые услышал ее, когда мне было 18 или 19 лет, и я начал играть в Барселоне, я помню много песен того периода моей жизни.

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Встречался с Элтоном Джоном, когда мы играли в Уотфорде в прошлом сезоне, в последней игре, и это было огромное удовольствие. Надеюсь, он сможет организовать концерт, пожалуйста. Я буду там", - сказал Гвардиола в 2018 году.

Напомним, 3 июня состоится финал Кубка Англии Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, а через неделю "горожане" сыграют в финале Лиги чемпионов против Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола элтон джон

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