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Роналду - о презентации в Ан-Насре: Один из лучших моментов, которые я пережил

Кому чемпионат мира, а кому чемпионат Саудовсокой Аравии.
Сегодня, 19:53

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями после презентации в Ан-Насре.

"Я помню день, когда оказался здесь, немного нервничал, как и следовало ожидать. Стадион был переполнен, я был со своей семьей... Совершенно новая атмосфера. Теперь все совершенно по-другому, я более расслаблен, адаптирован, и это хорошие воспоминания.

Это было фантастически. Конечно, я очень хорошо помню первый день. День моей презентации был замечательным. Я ожидал всего, что произошло, потому что это был особенный день и для них болельщиков, а не только для меня и моей семьи.

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Это был совершенно необыкновенный день, и я был действительно удивлен, и это было фантастически. Это был один из лучших моментов, которые я пережил в футболе. Когда у тебя такая презентация, это всегда остается в памяти надолго", – сказал Роналду в интервью Leonino.

Напомним, португалец перебрался в стан Ан-Насра в начале января 2023 года на правах свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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