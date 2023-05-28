Впервые в карьере Роналду остался без трофеев в двух сезонах подряд

Вчера, 27 мая, определилась судьба чемпионства в Саудовской Аравии, где Аль-Иттихад стал недосягаем для Ан-Насра.

Таким образом, в сезоне-2022/23 Криштиану Роналду остался без единого трофея. Такая же участь постигла его и в минувшей кампании.

Впервые в своей карьере португалец в двух сезонах подряд не сумел ничего выиграть. Последним трофеем, который он выигрывал является Кубок Италии вместе с Ювентусом.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду настроен покинуть Ан-Наср.