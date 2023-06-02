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Роналду выступил с заявлением о своем будущем в Ан-Насре

Португальцу все нравится в клубе.
Сегодня, 00:08
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду выступил с заявлением касаемо своего будущего в стане команды из Саудовской Аравии.

"Я думаю, что лига очень хороша, но у нас все еще есть много возможностей для роста. Я думаю, что эта лига хорошая, конкурентоспособная. У нас очень хорошие команды, у нас много хороших арабских игроков.

Инфраструктура, я думаю, нуждается в небольшом улучшении. Даже судьи, система ВАР… Они должны быть немного быстрее, это пара мелочей, которые нуждаются в улучшении.

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Но я счастлив здесь, я хочу остаться здесь, и я останусь здесь. И, на мой взгляд, если в ближайшие пять лет они продолжат работать по плану, саудовская лига может войти в мировой топ-5", – сказал Роналду в интервью A Bola.

В уже минувшем сезоне на счету 38-летнего португальца 14 голов и 2 ассиста в 16 матчах местного чемпионата.

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