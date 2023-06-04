Днепр-1 - Кривбасс 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины 04.06.2023
В рамках заключительного 30 тура чемпионата Украины Днепр-1 встретился с Кривбассом.
Команды долго не могли открыть счет в матче. Забитого мяча пришлось ждать практически до конца матча.
На 73 минуте отметился аргентинский хавбек "спортклубовцев" Доминго Бланко. Этот гол стал единственным в матче и принес номинальным хозяевам победу.
Таким образом, Днепр-1 добыл путевку в квалификацию Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Украины Днепр-1 - Кривбасс
Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Гол: Бланко, 73
Днепр-1: Макс Валеф – Каплиенко (Назаренко, 67), Сарапий, Сваток, Е. Пасич (Хайнер, 60) – Рубчинский (Пидлепенец, 61), Танковский – Бланко, Пихаленок (Когут, 60), Танчик – Довбик.
Кривбасс: Клищук – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник – Капич, Лунев (Задерака, 63), Семотюк (Татарков, 63) – Соса, Дебелко, Хомченовский.