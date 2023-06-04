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Днепр-1 - Кривбасс 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины 04.06.2023

Представляем вам лучшие моменты поединка, по итогам которого "спортклубовцы" прошли в квалификацию ЛЧ.
Сегодня, 18:32
СК Днепр-1 - Кривбасс / Getty Images
СК Днепр-1 - Кривбасс / Getty Images

В рамках заключительного 30 тура чемпионата Украины Днепр-1 встретился с Кривбассом.

Команды долго не могли открыть счет в матче. Забитого мяча пришлось ждать практически до конца матча.

На 73 минуте отметился аргентинский хавбек "спортклубовцев" Доминго Бланко. Этот гол стал единственным в матче и принес номинальным хозяевам победу.

Таким образом, Днепр-1 добыл путевку в квалификацию Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Украины Днепр-1 - Кривбасс

Днепр-1 - Кривбасс 1:0

Гол: Бланко, 73

Днепр-1: Макс Валеф – Каплиенко (Назаренко, 67), Сарапий, Сваток, Е. Пасич (Хайнер, 60) – Рубчинский (Пидлепенец, 61), Танковский – Бланко, Пихаленок (Когут, 60), Танчик – Довбик.

Кривбасс: Клищук – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник – Капич, Лунев (Задерака, 63), Семотюк (Татарков, 63) – Соса, Дебелко, Хомченовский.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс СК Днепр-1

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