Моуринью оригинальным жестом отреагировал на призывы фанатов остаться в Роме
Португалец готов продолжить работу в итальянском клубе.
В рамках 38-го тура чемпионата Италии Рома переиграла Специю (2:1)
Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью отсутствовал на тренерском мостике из-за перебора желтых карточек.
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После поединка он вышел на поле поблагодарить фанатов за поддержку, ведь те на протяжении всей игры кричали лозунги в честь команды и португальца.
Подходя к трибунам, Моуринью жестом указал на то, что продолжит работать в Роме в следующем сезоне.
🔝 José #Mourinho a fine partita 🤩— laroma24.it (@LAROMA24) June 4, 2023
💛❤️ “Io resto qui” 🐺
🟡🟠🔴 DAJE MISTER!!! 😍#ASRoma #RomaSpezia pic.twitter.com/aWA7VT7Q0F
Ранее сообщалось, что Моуриньо назвал единственный клуб в карьере, с которым у него не сложились отношения.