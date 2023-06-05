Моуринью оригинальным жестом отреагировал на призывы фанатов остаться в Роме

В рамках 38-го тура чемпионата Италии Рома переиграла Специю (2:1)

Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью отсутствовал на тренерском мостике из-за перебора желтых карточек.

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После поединка он вышел на поле поблагодарить фанатов за поддержку, ведь те на протяжении всей игры кричали лозунги в честь команды и португальца.

Подходя к трибунам, Моуринью жестом указал на то, что продолжит работать в Роме в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Моуриньо назвал единственный клуб в карьере, с которым у него не сложились отношения.