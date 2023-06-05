Милан победил Верону в прощальном матче Ибрагимовича, Рома не пустила Ювентус в Лигу Европы

В воскресенье, 4 июня, шестью вечерними матчами 38-го тура завершился сезон итальянской Серии А.

Первым поединком дня стала встреча Наполи и Сампдории - команды вышли на поле на несколько часов раньше остальных.

Новый чемпион Италии уверенно обыграл уже вылетевшего оппонента со счетом 2:0. Виктор Осимхен, лучший бомбардир чемпионата Италии, забил свой 26-й гол, реализовав пенальти. Сразу после финального свистка состоялось награждение чемпионов.

Источник: Getty Images

Наполи - Сампдория: 2:0

Голы: Осимхен, 64 (пен.), Симеоне, 85.

Все следующие матчи проходили в одно время.

На Сан-Сиро состоялось прощание со Златаном Ибрагимовичем, который покидает Милан в статусе свободного агента.

Источник: Getty Images

"Россонери", играя в новой форме, сумели проводить легенду клуба должным образом - команда Стефано Пиоли одолела Верону, для которой этот матч был сверхважным в плане борьбы за выживание.

Милан - Верона 3:1

Голы: Жиру, 45+1, Леау, 85, 90+2 - Фараони, 72.

Самая веселая игра прошла в Бергамо, где местная Аталанта и Монца забили шесть голов на двоих, четыре из которых пришлись на подопечных Джан Пьеро Гасперини (хет-трик на счету Тена Копмейнерса). "Богиня" завершила сезон в зоне Лиги Европы.

Источник: Getty Images

Последние 20 минут гости играли в меньшинстве - "постарался" арендованный у Шахтера центрбек Марлон.

Аталанта - Монца 5:2

Голы: Копмейнерс, 12, 45+1, 79, Хойлунд, 74, Муриэль, 90+3 - Петанья, 81.

Удаление: Марлон (прямая красная).

В Риме одна команда боролась за выживание, а другая - за Лигу Европы. Специя Виктора Коваленко приехала в гости к Роме.

Уже на старте поединка коллектив украинца вышел вперед, однако уже к перерыву "джаллоросси" восстановили паритет.

Этот результат и тот, что был в матче Милан - Верона, позволял Специи сохранить место в Серии А, но на последних минутах Келвин Амиан привез в свои ворота пенальти, попутно заработав удаление. Пауло Дибала с "точки" был точен.

Источник: Getty Images

Таким образом Рома заняла шестое место и выступит в следующем сезоне в Лиге Европы, а Специи придется сыграть решающий матч с Вероной. Коваленко на поле так и не появился.

Рома - Специя 2:1

Голы: Залевски, 43, Дибала, 89 (пен.) - Николау, 6.

Удаление: Амиан (вторая желтая)

Ювентус отправился в Удине, надеясь, что Рома потеряет очки и "старая синьора" в случае победы над Удинезе сможет заскочить в Лигу Европы.

Со своей задачей туринцы справились, но и римляне свой матч выиграли. Так что Ювентусу придется довольствоваться Лигой конференций (если клуб еще каким-то образом не оштрафуют).

Источник: Getty Images

Удинезе - Ювентус 0:1

Гол: Кьеза, 68.

Удивительно, но в последней встрече вечера ничего не решалось: и Лечче, и Болонья уже не решали никакие турнирные задачи.

Источник: Getty Images

Но это не помешало командам провести результативный матч, в котором сильнее оказались подопечные Тьяго Мотты.

Лечче - Болонья 2:3

Голы: Банда, 17, Уден, 88 - Арнаутович, 58, Зиркзее, 81, Фергюсон, 90+6.