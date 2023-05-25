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Моуриньо назвал единственный клуб в карьере, с которым у него не сложились отношения

Португалец заявил, что у него не осталось хороших воспоминаний о периоде в Тоттенхэме.
Сегодня, 18:23
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Наставник Ромы Жозе Моуриньо неожиданно вспомнил о периоде, во время которого он возглавлял Тоттенхэм.

По словам Моуриньо, "шпоры" стали единственным клубом, о котором у него не осталось теплых воспоминаний.

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"Единственный клуб в моей карьере, который не вызывает у меня чувств ностальгии - Тоттенхэм.

Возможно, из-за того, что во время пандемии стадион был пустым, возможно из-за того, что Дэниэл Леви (президент Тоттенхэма - прим.) не дал мне вывести команду на финал Кубка Лиги в 2021 году", - заявил Моуриньо.

Напомним, что Моуриньо был уволен из столичного клуба перед финалом Кубка Лиги против Манчестер Сити. Временным главным тренером "шпор" тогда стал Раян Мэйсон. В финале лондонцы уступили "горожанам" cо счетом 0:1.

В текущем сезоне португалец вместе с Ромой дошел до финала Лиги Европы, где встретится с Cевильей. Матч пройдет в среду, 31 мая, в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Жозе Моуриньо

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