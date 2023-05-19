Тоттенхэм ведет переговоры с тренером Фейеноорда

"Шпоры" готовы сделать ставку на молодого специалиста, который недавно привел роттердамский клуб к чемпионству.

Лондонский Тоттенхэм провел переговоры с тренером Фейеноорда Арне Слотом относительно потенциального сотрудничества, сообщает итальянский журналист Джалука Ди Марцио.

По информации источника, прошедший раунд переговоров прошел в позитивном ключе и наставник стал ближе к работе в Лондоне.

Однако "шпорам" еще придется договориться с роттердамским клубом о сумме компенсации за тренера, который недавно привел клуб к первому за последние шесть лет чемпионскому титулу в Нидерландах.

Арне Слот возглавил Фейеноорд летом 2021 года и по итогам первого сезона в клубе он получил награду имени Ринуса Михелса, которая вручается лучшему тренеру года в Эредивизи.

Ранее Хаби Алонсо исключил возможность того, что он бросит леверкузенский Байер ради работы в Тоттенхэме.