Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма

Испанский специалист отлично себя чувствует во главе клуба из Бундеслиги.

По ходу нынешнего сезона Тоттенхэм успел уволить Антонио Конте с поста главного тренера, а также Кристиана Стеллини, который выполнял обязанности временного тренера.

"Шпоры" до сих пор находятся в поиске нового наставника и одним из кандидатов на свободное место назывался Хаби Алонсо, который достаточно успешно работает в леверкузенском Байере.

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Однако сам испанец заявил, что не собирается переезжать в Лондон.

"Я очень доволен командой и клубом. Я не беспокоюсь о своем будущем и полностью сосредоточен на том, чего хочу. Я обсудил это со всеми, кому нужно знать", - цитирует Алонсо Goal.

На вопрос, останется ли он в Байере до истечения срока его контракта в 2024 году, Алонсо ответил: "Да, таков контракт".

Напомним, что в четверг, 18 мая, Байер сыграет ответный матч полуфинала Лиги Европы против итальянской Ромы (результат первой встречи 0:1). Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.