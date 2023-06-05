Нападающий сборной Алжира был арестован за насилие над сестрой
Исхак Бельфодиль вряд ли продолжит футбольную карьеру.
Нападающий Аль-Гарафы Исхак Бельфодиль был арестован французской полицией за насильство над сестрой.
По информации местных СМИ, футболист пытался задушить свою 15-летнюю родну сестру.
Исхак - воспитанник Лиона, успел поиграть в Италии, Германии и Бельгии прежде, чем уехать доигрывать в Катар.
Также Бельфодиль защищал и цвета национальной сборной Алжира, проведя 17 матчей и забив 2 гола.
В текущем сезоне алжирец провел 24 матча во всех турнирах за Аль-Гарафу, в которых отличился восемь раз.
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