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Полиция арестовала фаната МЮ, который высмеял трагедию в Хиллсборо

Мужчина осквернил память 97 погибших болельщиков Ливерпуля.
Вчера, 22:27
Хиллсборо / Getty Images
Хиллсборо / Getty Images

Во время финального матча Кубка Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед произошел чудовищный инцидент.

Один из фанатов манкунианцев пришел на матч в футболке с номером 97 и надписью "Недостаточно".

Тем самым мужчина намекал на трагедию, которая произошла 15 апреля 1989 года. Во время полуфинального матча Кубка Англии между Ноттингем Форест и Ливерпулем на стадионе Хиллсборо в Шеффилде произошла давка.

В результате погибло 97 болельщиков Ливерпуля, а также более 700 людей получили травмы различной тяжести. Позднее еще трое из выживших покончили жизнь самоубийством.

Неравнодушные граждане на трибунах обратились в полицию, позднее мужчину арестовали. Его сразу же взяли под стражу и обвиняют в нарушении общественного порядка.

Напомним, что Манчестер Сити одолел Манчестер Юнайтед и стал обладателем Кубка Англии.


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