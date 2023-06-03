Полиция арестовала фаната МЮ, который высмеял трагедию в Хиллсборо

Во время финального матча Кубка Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед произошел чудовищный инцидент.

Один из фанатов манкунианцев пришел на матч в футболке с номером 97 и надписью "Недостаточно".

A Man Utd fan at Wembley today. Get this man’s face spread across social media ASAP, he needs to face repercussions. #lfc pic.twitter.com/5JwMPBi3ch — The Kop Watch (@TheKopWatch) June 3, 2023

Тем самым мужчина намекал на трагедию, которая произошла 15 апреля 1989 года. Во время полуфинального матча Кубка Англии между Ноттингем Форест и Ливерпулем на стадионе Хиллсборо в Шеффилде произошла давка.

В результате погибло 97 болельщиков Ливерпуля, а также более 700 людей получили травмы различной тяжести. Позднее еще трое из выживших покончили жизнь самоубийством.

Неравнодушные граждане на трибунах обратились в полицию, позднее мужчину арестовали. Его сразу же взяли под стражу и обвиняют в нарушении общественного порядка.

Напомним, что Манчестер Сити одолел Манчестер Юнайтед и стал обладателем Кубка Англии.