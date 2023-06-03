Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1: обзор матча и результат игры 03.06.2023

Дубль Гюндогана принес "горожанам" второй трофей в сезоне.

В субботу, 3 июня, в рамках финала Кубка Англии Манчестер Сити встречался с Манчестер Юнайтед. Матч завершился победой "горожан" со счетом 2:1.

Номинальные хозяева ошарашили соперника уже на 13-й секунде. Хавбек Илкай Гюндоган сумел точным ударом с лету поразить ворота Давида Де Хеа.

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Далее игра немного стихла, а "красные дьяволы" не знали, каким образом можно подойти к воротам соперника. Удача улыбнулась Юнайтед после назначения крайне неоднозначного 11-метрового. Бруну Фернандеш был точен с пенальти и возобновил паритет в матче.

Уже во втором тайме Сити смог снова выйти вперед. Все тот же Илкай Гюндоган ударом с лету отличился. Мяч после корявого исполнения залетел в сетку.

В оставшееся время матча обе команды могли забит по несколько голов, однако игра так и завершилась победой "горожан".

Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед финала Кубка Англии

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Гюндоган, 1, 51 - Фернандеш, 33 пен

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 5 - 1

Фолы: 12 - 11

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 1.18

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф (Мактоминей, 83), Шоу, Эриксен (Гарначо, 62), Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Вегорст, 78), Рэшфорд.

Предупреждения: Уан-Биссака (45), Фред (79), Ортега (81).