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Гюндоган - автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии

Немец отличился уже на 13-й секунде.
Сегодня, 18:01
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

В субботу, 3 мая, на Уэмбли начался финал Кубка Англии, в котором встретились Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Счет в матче был открыт уже на 13-й секунде. Илкай Гюндоган точным сильным ударом отправил мяч в сетку ворот после короткой комбинации "горожан".

Это рекорд финалов Кубка Англии, ранее он принадлежал Луи Саа, который, защищая цвета Эвертона, поразил ворота Челси на 25-й секунде в 2009 году.

На текущий момент счет в матче 1:1, благодаря реализованному пенальти Бруну Фернандеша. 

Ранее другой рекорд установил главный тренер Севильи, став самым старым победителем Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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