iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник Севильи стал самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы в истории

Хосе Луис Мендилибар вошел в историю турнира.
Сегодня, 09:32
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images

Вчера, 31 мая, Севилья в финале Лиги Европы обыграла Рому в серии пенальти.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, наставник "нервионцев" Хосе Луис Мендилибар установил рекорд турнира, став самым возрастным тренером-победителем в его истории.

Читай также: Тренер Севильи оценил победу в финале Лиги Европы

На момент триумфа Мендилибару исполнилось 62 года и 78 дней. Ранее самым возрастным был Маурицио Сарри, выигравший трофей с Челси в возрасте 60 лет и 139 дней.

Примечательно, что до назначения в Севилью по ходу этого сезона испанский специалист ни разу не выводил одну из своих команд на матч Лиги Европы. Единственный его еврокубковый опыт датируется 2005 годом, когда он вместе с Атлетиком Бильбао выступил в Кубке Интертото

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Хосе Луис Мендилибар

Статьи по теме

Севилья - победитель Лиги Европы сезона-2022/23 Севилья - победитель Лиги Европы сезона-2022/23
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
"Самый сложный соперник": Тренер Севильи высказался об оппоненте в финале Лиги Европы "Самый сложный соперник": Тренер Севильи высказался об оппоненте в финале Лиги Европы
Детройт заключил рекордный контракт с Монти Уильямсом Детройт заключил рекордный контракт с Монти Уильямсом
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

НБА11:54
Детройт заключил рекордный контракт с Монти Уильямсом
Европа11:35
Возлюбленная Икарди в сексуальном виде обнажила ягодицы прямо в лифте
Европа11:02
Ливерпуль определился с альтернативой Беллингему
Теннис10:45
"Я сражаюсь за свою страну": Свитолина рассказал, как узнала о войне
Европа10:29
Защитник Ромы высказался о поражении в финале Лиги Европы
Европа10:20
Моуринью отреагировал на слухи по поводу своего ухода из Ромы
Европа09:59
УЕФА намерена ввести в футболе потолок зарплат и лимит на затраты на трансферы
Теннис09:50
Ролан Гаррос (ATP): Алькарас и Циципас прошли дальше, Вавринка вылетел
Европа09:32
Наставник Севильи стал самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы в истории
Лига Европы09:25
Мастер финальных точек: Игрок Севильи отметился уникальным достижением в победных финалах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK