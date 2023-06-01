Наставник Севильи стал самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы в истории

Вчера, 31 мая, Севилья в финале Лиги Европы обыграла Рому в серии пенальти.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, наставник "нервионцев" Хосе Луис Мендилибар установил рекорд турнира, став самым возрастным тренером-победителем в его истории.

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На момент триумфа Мендилибару исполнилось 62 года и 78 дней. Ранее самым возрастным был Маурицио Сарри, выигравший трофей с Челси в возрасте 60 лет и 139 дней.

Примечательно, что до назначения в Севилью по ходу этого сезона испанский специалист ни разу не выводил одну из своих команд на матч Лиги Европы. Единственный его еврокубковый опыт датируется 2005 годом, когда он вместе с Атлетиком Бильбао выступил в Кубке Интертото