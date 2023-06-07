"Узнал из интернета": Игрока Динамо удивило решение ПАОКа не продлевать его аренду

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера признался, что его удивило решение ПАОКа распрощаться с ним.

Польский футболист думал, что останется в греческом клубе, но его аренду не продлили.

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"Я не знаю, в чем дело. Перед окончанием сезона я разговаривал со спортивным директором и получил немного другое сообщение. О решении клуба я узнал из интернета", - приводит слова Кендзеры Sport.pl.

Напомним, что Кендзера ушел в аренду в ПАОК в январе 2023 года. В составе греческой команды игрок провел десять матчей во всех турнирах и забил один гол.