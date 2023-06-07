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Интер представит Месси в ближайшее время – Романо

Сага вокруг аргентинца практически завершена.
Сегодня, 19:19
Месси в форме Интера / Getty Images
Месси в форме Интера / Getty Images

Интер Майами вот-вот должен официально объявить о переходе Лионеля Месси, утверждает Фабрицио Романо

Инсайдер подтвердил, что следующий сезон Месси проведет в МЛС несмотря на все попытки Барселоны вернуть обратно свою суперзвезду. 

Семикратный обладатель Золотого мяча решил присоединиться к американскому клубу, в этом уже практически нет сомнений. А его официальный анонс должен случиться в течение следующих нескольких часов. 

Также напомним, что ранее стали известны причины, почему Месси выбрал именно клуб из МЛС.


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