Интер представит Месси в ближайшее время – Романо

Интер Майами вот-вот должен официально объявить о переходе Лионеля Месси, утверждает Фабрицио Романо.

Инсайдер подтвердил, что следующий сезон Месси проведет в МЛС несмотря на все попытки Барселоны вернуть обратно свою суперзвезду.

Семикратный обладатель Золотого мяча решил присоединиться к американскому клубу, в этом уже практически нет сомнений. А его официальный анонс должен случиться в течение следующих нескольких часов.

Также напомним, что ранее стали известны причины, почему Месси выбрал именно клуб из МЛС.