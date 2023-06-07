Главный футбольный сериал может получить продолжение

Фанаты популярного сериала Тед Лассо нашли несколько намеков от AppleTV на то, что шоу может получить продолжение.

Напомним, что 31 мая 2023 года вышла последняя серия третьего сезона, которая, как считается, стала полноценным финалом шоу. Однако создатели, похоже, не готовы останавливаться.

Во-первых, официальный Твиттер-аккаунт AppleTV выложил фотографию Бретта Голдштейна (Рой Кент), Ника Мохаммеда (Нейт) и Брендана Ханта (тренер Бирд) с подписью “Пахнет потенциалом”.

Во-вторых, на AppleTV назвал последнюю серию финалом сезона, а не финалом сериала.

И в-третьих, Брендан Хант незадолго до премьеры признался, что еще перед созданием сериала команда хотела рассказать историю из трех частей, но сомневалась, что получится хотя бы одна.

“Это не обязательно конец сериала. Скорее всего, это просто конец этой истории, потому что мы всегда рассматривали ее как состоящую из трех частей. Мы даже не были уверены, что сможем рассказать все три части - и вдруг мы здесь.

Таким образом, будет своего рода завершение этого ритма, но завершение – это не обязательно конец”, - сказал тогда Хант.

Ранее, напомним, Джек Грилиш встретился со своим сериальным прототипом.