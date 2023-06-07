iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал нашел форварда в АПЛ

Родриго попал в сферу интересов мадридцев.
Сегодня, 21:05

Нападающий Лидса Родриго может стать игроком Реала. Об этом сообщает издание COPE.

32-летний испанец, выступающий сразу на нескольких позициях в атаке и полузащите, вместе с Лидсом вылетел из АПЛ. Ввиду этого, его трансфер обойдется мадридцам в 3,5 млн евро.

Напомним, Родриго выступал уже в Реале с 2009 по 2010 год. В уже минувшем сезоне чемпионата Англии испанец забил 13 голов и отдал 1 ассист в 31 матче. 

Ранее сообщалось, что Реал подписал Джуда Беллингема.


Статьи по теме

В Сеть попало фото чемпионского автобуса Вест Хэма перед финалом Лиги конференций В Сеть попало фото чемпионского автобуса Вест Хэма перед финалом Лиги конференций
МЮ работает над трансфером французского защитника МЮ работает над трансфером французского защитника
Роналду не попал в сборную из лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии Роналду не попал в сборную из лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии
В Израиле назовут улицу в честь украинского футболиста В Израиле назовут улицу в честь украинского футболиста
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Лига конференций22:01
В Сеть попало фото чемпионского автобуса Вест Хэма перед финалом Лиги конференций
Европа21:53
МЮ работает над трансфером французского защитника
Другие страны21:39
Роналду не попал в сборную из лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии
Другие страны21:36
В Израиле назовут улицу в честь украинского футболиста
Лига конференций21:25
Фиорентина - Вест Хэм: Зума и Йович выйдут на поле с первых минут
Европа21:05
Реал нашел форварда в АПЛ
Европа20:55
Интер Майами планирует подписать несколько старых друзей Месси
Лига конференций20:44
Фиорентина - Вест Хэм: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги конференций
Формула 120:17
Гран-при Бельгии будет чередоваться в календаре с Гран-при Нидерландов
Другие страны20:06
Тренер под Месси: Интер Майами возглавит тренер из Аргентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK