Реал нашел форварда в АПЛ

Нападающий Лидса Родриго может стать игроком Реала. Об этом сообщает издание COPE.

32-летний испанец, выступающий сразу на нескольких позициях в атаке и полузащите, вместе с Лидсом вылетел из АПЛ. Ввиду этого, его трансфер обойдется мадридцам в 3,5 млн евро.

Напомним, Родриго выступал уже в Реале с 2009 по 2010 год. В уже минувшем сезоне чемпионата Англии испанец забил 13 голов и отдал 1 ассист в 31 матче.

Ранее сообщалось, что Реал подписал Джуда Беллингема.