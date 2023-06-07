МЮ работает над трансфером французского защитника

Аксель Дисаси не прочь присоединится к английскому клубу.

Манчестер Юнайтед близок к покупке защитника Монако Акселя Дисаси, утверждает L’Equipe. По информации французского издания, француз уже дал устное согласие на переход представителям "дьяволов".

В ближайшее время клуб начнет переговоры непосредственно с Монако по поводу перехода Акселя. Монегаски хотели бы выручить за игрока не менее 50 млн евро.

Несмотря на то, что вероятность перехода Дисаси в Манчестер большая, руководство клуба рассматривает игрока все же как план Б.

В сезоне-2022/23 Дисаси провел за Монако 38 матчей в Лиге 1, забив 3 гола и отдав 3 результативных передачи.

Ранее также сообщалось, шейх Джассим подал последнее предложение по покупке Манчестер Юнайтед.