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Де Хеа отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Испанец готов бороться за первый номер в Манчестере.
Сегодня, 13:04
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа отклонил все предложения о переезде в Саудовскую Аравию. Также испанец в любом случае отклонит все будущие предложения с Ближнего Востока. 

Сообщается, что Давид хочет подписать новый двухлетний контракт с МЮ несмотря на то, что его зарплата существенно снизиться. Сейчас испанец получает около 375 тысяч фунтов в неделю. 

Также главный тренер “дьяволов” Эрик Тен Хаг уже сообщил голкиперу, что не гарантирует ему первый номер в команде. 

В данный момент известно об интересе МЮ к Давиду Райе, Диогу Коште и Барту Вербрюггену. Кто-то из них может составить серьезную конкуренцию Давиду в следующем сезоне. 

Ранее также сообщалось, что манкунианцы летом готовят серьезную чистку состава.


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