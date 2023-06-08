Де Хеа отказался от переезда в Саудовскую Аравию
Испанец готов бороться за первый номер в Манчестере.
Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа отклонил все предложения о переезде в Саудовскую Аравию. Также испанец в любом случае отклонит все будущие предложения с Ближнего Востока.
Сообщается, что Давид хочет подписать новый двухлетний контракт с МЮ несмотря на то, что его зарплата существенно снизиться. Сейчас испанец получает около 375 тысяч фунтов в неделю.
Также главный тренер “дьяволов” Эрик Тен Хаг уже сообщил голкиперу, что не гарантирует ему первый номер в команде.
В данный момент известно об интересе МЮ к Давиду Райе, Диогу Коште и Барту Вербрюггену. Кто-то из них может составить серьезную конкуренцию Давиду в следующем сезоне.
Ранее также сообщалось, что манкунианцы летом готовят серьезную чистку состава.