Игрок-талисман Месси может вслед за Лео оказаться в Интер Майами

Интер Майами готов усилиться вингером Анхелем Ди Марией. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вслед за Лионеля Месси клуб МЛС рассматривает вариант с аргентинцем, который после ухода из Ювентуса находится в статусе свободного агента.

Единственной проблемой может стать то, что приоритетом Ди Марии является остаться в Европе.

Напомним, за этот сезон Ди Мария провел в стане "бьянконери" 40 матчей, отметившись 7 голами и 8 ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер Майами провел переговоры с легендой Барселоны.