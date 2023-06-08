Игрок-талисман Месси может вслед за Лео оказаться в Интер Майами
Ди Мария попал в шорт-лист клуба МЛС.
Интер Майами готов усилиться вингером Анхелем Ди Марией. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Вслед за Лионеля Месси клуб МЛС рассматривает вариант с аргентинцем, который после ухода из Ювентуса находится в статусе свободного агента.
Единственной проблемой может стать то, что приоритетом Ди Марии является остаться в Европе.
Напомним, за этот сезон Ди Мария провел в стане "бьянконери" 40 матчей, отметившись 7 голами и 8 ассистами.
Ранее сообщалось, что Интер Майами провел переговоры с легендой Барселоны.