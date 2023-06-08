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Интер Майами провел переговоры с легендой Барселоны

Бускетс может перебраться в Америку.
Сегодня, 16:22
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Опорный полузащитник Серхио Бускет, который покинул Барселону на правах свободного агента, близок к переходу в клуб МЛС. Об этом сообщает издание ESPN.

Испанец провел переговоры с Интер Майами по поводу возможного перехода. Также Бускетс может перебраться в клуб из Саудовской Аравии.

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Ан-Наср и Аль-Иттизад предлагают футболисту более выгодный контракт. Бускетс продолжит карьеру в одном из этих трех клубов.

Отметим, на решение игрока может повлиять переход Лионеля Месси в Интер Майами.

Напомним, Бускетс является воспитанником академии Барселоны. За первую команду он дебютировал в 2008 году. За это время он восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз - Кубок и Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхио Бускетс интер майами

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