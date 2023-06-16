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Севилья официально объявила о уходе Мончи

Іспанський функціонер перебрався в Астон Віллу.
Вчера, 22:35
Мончи / Getty Images
Мончи / Getty Images

Севилья объявила, что Мончи покинул пост спортивного директора клуба.

Напомним, что это был второй отрезок пребывания испанского функционера в клубе. Ранее он работал в Севилье с 2000 по 2017 года.

Именно Мончи считается одним из главных архитекторов успеха Севильи, он за время работы в клубе организовал огромную сеть скаутов и выпустил немало талантов.

Затем поработал в Роме, вернулся домой в Испанию, и вот теперь снова покидает клуб.

Астон Вилла уже объявила, что Мончи станет новым президентом по футбольным операциям.

Ранее стало известно, что Манчестер Сити согласовал переход хавбека Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья мончи Астон Вилла

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