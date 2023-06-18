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Легенда Астон Виллы встал на защиту Грилиша из-за бурного празднования требла

Англичанин солидарен с поступком футболиста "горожан".
Сегодня, 13:19
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Экс-форвард Астон Виллы Габриэль Агбонлахор вступился за хавбека Манчестер Сити Джека Грилиша, который бурно отпраздновал требл.

"Я видел, что он просто получает удовольствие. Ты выполнил работу, провел множество матчей, не спал ночами после игр.

Люди не видят той части футбола, в которой ты чувствуешь себя разбитым, ты обезвожен, не можешь есть после выступлений. Люди не видят футболистов с этой стороны и не понимают, как трудно быть профессиональным игроком.

Но Ман Сити добился своего и теперь может отпраздновать. Я просто вижу парня, чья мечта исполнилась. Он выиграл требл и празднует – так и должно быть.

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Если в Джеке что-то и изменилось, так это то, что по ходу сезона он, конечно, может выпить, но подходит к этому делу разумно, он знает, когда это можно сделать, а когда нет.

Он повзрослел. Он знает, что если впереди матч Лиги чемпионов, то не надо пить после игры АПЛ. Он нашел баланс, и Пеп Гвардиола ему доверяет", – сказал Агбонлахор в интервью Talksport.

В минувшем сезоне на счету Грилиша пять голов и семь ассистов в 50 матчах во всех турнирах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш Габриэль Агбонлахор

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