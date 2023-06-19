В мире появился первый игрок, выигравший Чемпионат мира, Евро и Лигу наций

Сборная Испании в тяжелом матче финала Лиги наций противостояла Хорватии и смогла одержать победу в серии пенальти.

Для абсолютного большинства футболистов это был первый трофей со сборной, хоча, например, Хорди Альба выигрывал чемпионат Европы 11 лет назад.

А вот Хесус Навас вообще установил пока уникальное достижение – он первый футболист в истории, выигрывавший чемпионаты мира и Европы, а также Лигу наций.

Отметим, что сейчас много футболистов победители Лиги наций и Евро (в составе Португалии), или Лиги наций и чемпионата мира (в составе Франции).