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Футбол

В мире появился первый игрок, выигравший Чемпионат мира, Евро и Лигу наций

Победа Испании помогла ее ветерану установить уникальное достижение.
Сегодня, 09:56
Испания с кубоком / Getty Images
Испания с кубоком / Getty Images

Сборная Испании в тяжелом матче финала Лиги наций противостояла Хорватии и смогла одержать победу в серии пенальти.

Для абсолютного большинства футболистов это был первый трофей со сборной, хоча, например, Хорди Альба выигрывал чемпионат Европы 11 лет назад.

А вот Хесус Навас вообще установил пока уникальное достижение – он первый футболист в истории, выигрывавший чемпионаты мира и Европы, а также Лигу наций.

Отметим, что сейчас много футболистов победители Лиги наций и Евро (в составе Португалии), или Лиги наций и чемпионата мира (в составе Франции).


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