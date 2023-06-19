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Украина – Мальта: Ребров назвал заявку на матч

Главный тренер сборной Украины определился с заявкой на поединок.
Сегодня, 10:20

Сборная Украины сыграет против Мальты в рамках отбора чемпионата Европы 2024 года. Поединок пройдет в Словакии и будет номинально домашним для нашей команды.

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В заявку на эту встречу не вошли травмированные игроки - Валерий Бондарь и Александр Пихаленок. Также не нашлось места в списке 23 лучших для Кочергина и Русина.

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой

Вратари:

  • 1. Георгий Бущан,
  • 12. Анатолий Трубин,
  • 23. Андрей Лунин.

Защитники:

  • 2. Эдуард Соболь,
  • 3. Александр Сваток,
  • 4. Сергей Кривцов,
  • 13. Илья Забарный,
  • 16. Виталий Миколенко,
  • 17. Ефим Конопля,
  • 18. Александр Тимчик,
  • 22. Николай Матвиенко,

Полузащитники:

  • 5. Сергей Сидорчук,
  • 6. Тарас Степаненко,
  • 7. Андрей Ярмоленко,
  • 8. Руслан Малиновский,
  • 10. Михаил Мудрик,
  • 14. Виталий Буяльский,
  • 15. Виктор Цыганков,
  • 19. Даниил Игнатенко,
  • 20. Александр Зубков,
  • 21. Георгий Судаков,

Нападающие

  • 9. Владислав Ванат,
  • 11. Артем Довбык,

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Мальта[/link_local], которая начнется в 19:00 по киевскому времени.


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