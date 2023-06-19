Украина – Мальта: Ребров назвал заявку на матч

Сборная Украины сыграет против Мальты в рамках отбора чемпионата Европы 2024 года. Поединок пройдет в Словакии и будет номинально домашним для нашей команды.

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В заявку на эту встречу не вошли травмированные игроки - Валерий Бондарь и Александр Пихаленок. Также не нашлось места в списке 23 лучших для Кочергина и Русина.

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой

Вратари:

1. Георгий Бущан,

12. Анатолий Трубин,

23. Андрей Лунин.

Защитники:

2. Эдуард Соболь,

3. Александр Сваток,

4. Сергей Кривцов,

13. Илья Забарный,

16. Виталий Миколенко,

17. Ефим Конопля,

18. Александр Тимчик,

22. Николай Матвиенко,

Полузащитники:

5. Сергей Сидорчук,

6. Тарас Степаненко,

7. Андрей Ярмоленко,

8. Руслан Малиновский,

10. Михаил Мудрик,

14. Виталий Буяльский,

15. Виктор Цыганков,

19. Даниил Игнатенко,

20. Александр Зубков,

21. Георгий Судаков,

Нападающие

9. Владислав Ванат,

11. Артем Довбык,

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Мальта[/link_local], которая начнется в 19:00 по киевскому времени.