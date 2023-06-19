Украина – Мальта: Ребров назвал заявку на матч
Главный тренер сборной Украины определился с заявкой на поединок.
Сборная Украины сыграет против Мальты в рамках отбора чемпионата Европы 2024 года. Поединок пройдет в Словакии и будет номинально домашним для нашей команды.
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В заявку на эту встречу не вошли травмированные игроки - Валерий Бондарь и Александр Пихаленок. Также не нашлось места в списке 23 лучших для Кочергина и Русина.
Заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Вратари:
- 1. Георгий Бущан,
- 12. Анатолий Трубин,
- 23. Андрей Лунин.
Защитники:
- 2. Эдуард Соболь,
- 3. Александр Сваток,
- 4. Сергей Кривцов,
- 13. Илья Забарный,
- 16. Виталий Миколенко,
- 17. Ефим Конопля,
- 18. Александр Тимчик,
- 22. Николай Матвиенко,
Полузащитники:
- 5. Сергей Сидорчук,
- 6. Тарас Степаненко,
- 7. Андрей Ярмоленко,
- 8. Руслан Малиновский,
- 10. Михаил Мудрик,
- 14. Виталий Буяльский,
- 15. Виктор Цыганков,
- 19. Даниил Игнатенко,
- 20. Александр Зубков,
- 21. Георгий Судаков,
Нападающие
- 9. Владислав Ванат,
- 11. Артем Довбык,
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Мальта[/link_local], которая начнется в 19:00 по киевскому времени.