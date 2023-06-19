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Барселона подписала сенегальца из хорватського клуба Кустошия

Парень по имени Микаил присоединится к команде.
Сегодня, 13:54
Микаил Файе / ФК Барселона
Микаил Файе / ФК Барселона

Барселона продолжает работать на перспективу и договорилась о трансфере 18-летнего центрального защитника загребской Кустошии Микаила Файе.

Центральный защитник только зимой этого года переехал в Хорватию из Сенегала и смог стать основным защитником своей команды, а также поразить боссов Барселоны.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что игрок подпишет контракт до 2027 года, а сумма отступных в новом договоре будет равна 400 млн евро.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал объявил о трансфере форварда.


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