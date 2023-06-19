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Хоселу - игрок мадридского Реала

Форвард стал игроком легендарного клуба.
Сегодня, 12:10

Мадридский Реал официально объявил о подписании 33-летнего нападающего Хоселу из Эспаньола. Воспитанник мадридского клуба играл в структуре Реала до 22 лет, а затем отправился в немецкий Гоффенхайм за 6 миллионов евро.

В карьере футболиста были также Айнтрахт, Ганновер, Сток Сити, Ньюкасл, Депортиво и Алавес. В прошлом сезоне Хоселу отличился 16 голами в рамках Ла Лиги, проведя за чемпионат 24 матча.

Мадридский клуб арендовал футболиста у Эспаньола с правом выкупа, игрока представят в качестве футболиста Реала уже завтра, 20 июня.

Отметим, что Хоселу вместе со сборной Испании выиграл Лигу наций-2023.


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