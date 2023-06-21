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Грилиш - о запое после требла: Лучшие выходные в моей жизни

Англичанин доволен тем, как прошли несколько дней после финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:30
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш прокомментировал критику касаемо своего бурного празднования после выигранного требла с клубом.

"Оправился ли я после празднования? Да, конечно! Вероятно, это был один из самых приятных сезонов в моей жизни. Во второй половине сезона я сыграл большую роль в том, что войдет в историю Манчестер Сити.

Прошлые выходные были лучшими в моей жизни. Я все еще пытаюсь свыкнуться с этим. Я был на такой высоте. Я чувствую себя хорошо. Я тренировался в среду, четверг и чувствовал себя хорошо. Очевидно, в субботу и воскресенье я чувствовал себя хорошо.

Критика меня не особо заботит. Я сделал то, что случается раз в жизни. В последний раз это было… Я не знаю, когда Манчестер Юнайтед сделал это, но этого не было уже целую вечность. Так почему бы не отпраздновать так? Все были со мной. Я был не один, гулял с друзьями, со всей командой.

Мы хорошо провели время в субботу, воскресенье, понедельник. У меня были лучшие выходные в моей жизни. Я только что выиграл Лигу чемпионов, меня переполняли эмоции. Я был, наверное, на самом большом эмоциональном пике, на котором когда-либо был.

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Тренер не говорил мне, но я знал, что не буду играть в пятницу против Мальты.

Я чувствовал себя хорошо. Что бы вы ни делали в жизни, всегда будут люди, критикующие вас. Это неотъемлемая часть жизни.

Мой приоритет – быть со сборной Англии. Вот почему я был в расположении команды во вторник вечером. Очевидно, у меня были хорошие выходные, это были лучшие выходные в моей жизни", – сказал Грилиш в интервью TalkSPORT.

Напомним, после выигранного требла Джек несколько дней отмечал завоеванные трофеи, признавшись, что поспал за это время всего несколько часов. После этого он приехал в стан сборной Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш

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