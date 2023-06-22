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"Это большая победа": Трубин оценил успешный старт Украины на молодежном Евро-2023

В первом матче континентального первенства украинцы обыграли хорватских сверстников.
Сегодня, 01:10
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями от победного старта команды на Евро-2023 U-21.

Украинская команда в первом туре группового раунда турнира обыграла со счетом 2:0 хорватов благодаря голам Алексея Кащука и Даниила Сикана.

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"Это большая победа для нас. Это была сложная игра с сильным соперником, и мы отлично справились. Но у нас нет много времени для празднования, ведь следующий матч состоится всего через несколько дней.

На таком высоком уровне, если вы сделаете даже небольшую ошибку, это может вам навредить, поэтому вам нужно быть очень сосредоточенным - и мы были такими. Мы все показали, что хотим победить и пройти в следующий раунд. Мы продемонстрировали действительно хороший командный дух.

Мы собираемся идти от матча к матчу. Сейчас мы сосредоточены только на нашей следующей игре против Румынии, а потом посмотрим", - приводит слова Трубина официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Хорватия (2:0).

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Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
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