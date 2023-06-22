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"Ты прямо с небес": Супруга экс-форварда сборной Италии впечатлила подписчиков своей фигурой

Виктория Варга показала, что находится в отличной форме.
Вчера, 23:33
Виктория Варга / Instagram
Виктория Варга / Instagram

Супруга экс-форварда сборной Италии Грациано Пелле Виктория Варга впечатлила своих подписчиков тем. в какой форме она находится.

Варга поделилась серией снимков с отдыха, где предстала в синем бикини, произведя фуррор в Instagram.

В частности, один из читателей девушки назвал ее "самой красивой женщиной в мире", а другой отметил, что она "словно упала прямо с небес".

Напомним, ранее Варга впечатлила своим образом на Хэллоуин.


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