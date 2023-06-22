"Ты прямо с небес": Супруга экс-форварда сборной Италии впечатлила подписчиков своей фигурой

Супруга экс-форварда сборной Италии Грациано Пелле Виктория Варга впечатлила своих подписчиков тем. в какой форме она находится.

Варга поделилась серией снимков с отдыха, где предстала в синем бикини, произведя фуррор в Instagram.

В частности, один из читателей девушки назвал ее "самой красивой женщиной в мире", а другой отметил, что она "словно упала прямо с небес".

Напомним, ранее Варга впечатлила своим образом на Хэллоуин.