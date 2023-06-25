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Лейпциг хочет сделать Гвардиола самым дорогим защитником в истории

При этом Сити уже согласовал с хорватом контракт.
Сегодня, 00:51
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

РБ Лейпциг хочет сделать Йошку Гвардиола самым дорогим защитником в истории, пишет Фабрицио Романо.

Хорват - желанная цель для многих европейских грандов, но ближе всего к его подписанию находится Манчестер Сити.

"Горожане" уже согласовали с Йошкой личный контракт, однако теперь предстоит говорить непосредственно с Лейпцигом.

Немецкий клуб понимает, что не сможет удержать игрока, но хотят выручить за него как можно больше. Инсайдер утверждает, что "быки" не отдадут Гвардиола дешевле, чем 100 млн евро.

Также отмечается, что 21-летнего защитника хочет видеть лично Пеп Гвардиола, так что летом Сити может раскошелится.

Ранее, напомним, стало известно, что Мэйсон Маунт более не интересен Манчестер Юнайтед.

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