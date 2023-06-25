Челси готов выложить за голкипера Порту 75 млн евро

Кошта за солидную сумму может перебраться в Лондон.

Челси хочет усилиться голкипером Порту Диогу Коштой. Об этом сообщает издание A Bola.

Лондонцы готовы подписать 23-летнего футболиста сборной Португалии. Потенциальная сумма сделки оценивается в 75 млн евро.

"Синие" собираются разбить данную сумму на три выплаты. Сначала клуб заплатит 25 млн, а позднее в копилку "драконов" поступят еще два платежа.

В минувшем сезоне на счету Кошты 41 матч за во всех турнирах за Порту, в которых он пропустил 30 голов.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии согласовал покупку защитника Челси.