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Челси готов выложить за голкипера Порту 75 млн евро

Кошта за солидную сумму может перебраться в Лондон.
Сегодня, 13:59
Диогу Кошта / Getty Images
Диогу Кошта / Getty Images

Челси хочет усилиться голкипером Порту Диогу Коштой. Об этом сообщает издание A Bola.

Лондонцы готовы подписать 23-летнего футболиста сборной Португалии. Потенциальная сумма сделки оценивается в 75 млн евро.

"Синие" собираются разбить данную сумму на три выплаты. Сначала клуб заплатит 25 млн, а позднее в копилку "драконов" поступят еще два платежа.

В минувшем сезоне на счету Кошты 41 матч за во всех турнирах за Порту, в которых он пропустил 30 голов.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии согласовал покупку защитника Челси.

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