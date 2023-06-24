Клуб из Саудовской Аравии согласовал покупку защитника Челси

Аль-Хиляль согласовал с Челси переход защитника лондонской команды Калиду Кулибали.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 32-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт со своим новым клубом. Официально о сделке должны объявить уже на этих выходных.

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Ожидается, что сенегальский защитник подпишет с клубом из Саудовской Аравии договор на три года с заработной платой 30 миллионов евро за сезон. Сумма трансфера составит около 25 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Кулибали провел за Челси во всех турнирах 32 матча, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Аль-Хиляль подписал полузащитника Вулверхэмптона Рубена Невеша.