"Настроены максимально": Трубин высказался о матче с Испанией на Евро-2023 U-21

Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал предстоящий матч третьего тура групповой стадии Евро-2023 U-21 против Испании.

"Я очень люблю играть в футбол, поэтому для меня это удовольствие. Чем больше игр - тем лучше для меня. Конечно, нужно восстанавливаться. Есть наши массажисты, разные витамины, а самое простое - сон, правильное питание. Нет никаких проблем с этим. Я готов сыграть еще столько же матчей, чтобы побеждать и дальше выступать за сборную.

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Когда играешь против такой сборной, как Испания, не думаю, что может быть какая-нибудь расслабленность. Конечно, нет уже такого психологического давления, но мы все хотим играть в свой футбол. В противостоянии с топовой сборной как раз и будет виден результат нашей работы, то, из чего мы слеплены. Это будет хорошая возможность проявить себя. Будет очень интересный поединок, мы настроены максимально", - приводит слова Трубина официальный сайт УАФ.

Последний матч группового этапа Евро-2023 U-21 Испания - Украина состоится во вторник, 27 июня, на стадионе Жулешти в Бухаресте. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Испания - Украина.