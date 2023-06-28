Арсенал Зинченко вскоре объявит о переходе первого летнего новичка

Кая Хаверца отделяют лишь формальности от того, чтобы стать "канониром".

Лондонский Арсенал вскоре будет готов объявить о подписании Кая Хаверца из лондонского Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы достигли договоренности о трансфере еще на прошлой недели. Сумма перехода составит 65 млн фунтов.

С игроком все формальности были улажены в понедельник. Зарплата немца, по слухам, составит 210 тысяч фунтов. Длительность контракта неизвестна.

Читай также: Манчестер Сити готовится перехватить трансферную цель Арсенала

Отметим, что в сеть были слиты кадры с представления игрока и его первого интервью в клубе, однако, их достоверность пока не подтверждена.

Kai Havertz’s announcement video & first interview upon signing for the club have both been leaked on the Arsenal website tonight. 🇩🇪⏳ #afc pic.twitter.com/911ATqYZ7h — afcstuff (@afcstuff) June 28, 2023

Напомним, в прошлом сезоне Кай провел 35 матчей в АПЛ, забив 7 голов и отдав 1 ассист.