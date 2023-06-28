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Арсенал Зинченко вскоре объявит о переходе первого летнего новичка

Кая Хаверца отделяют лишь формальности от того, чтобы стать "канониром".
Сегодня, 09:51
Кай Хаверц / Getty Images
Кай Хаверц / Getty Images

Лондонский Арсенал вскоре будет готов объявить о подписании Кая Хаверца из лондонского Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы достигли договоренности о трансфере еще на прошлой недели. Сумма перехода составит 65 млн фунтов.

С игроком все формальности были улажены в понедельник. Зарплата немца, по слухам, составит 210 тысяч фунтов. Длительность контракта неизвестна.

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Отметим, что в сеть были слиты кадры с представления игрока и его первого интервью в клубе, однако, их достоверность пока не подтверждена.

Напомним, в прошлом сезоне Кай провел 35 матчей в АПЛ, забив 7 голов и отдав 1 ассист.


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