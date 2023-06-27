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Манчестер Сити готовится перехватить трансферную цель Арсенала

"Горожане" сделали первое предложение по Деклану Райсу.
Сегодня, 00:41
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Манчестер Сити готовится провернуть достаточно громкий трансфер, усилив центр поля.

Как сообщает Дэвид Орнштейн. "горожане" намерены перехватить у Арсенала Деклана Райса, уже сделав первое предложение Вест Хэму. Сумма предложения составила 80 млн фунтов + 10 млн фунтов бонусами.

Журналист не отмечает, согласовали ли стороны детали потенциального контракта игрока такие, как длительность соглашения и финансовые вопросы.

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Стоит сказать, что Арсенал сделал уже два предложения Вест Хэму, но оба были отклонены. В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей в АПЛ, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Арсенал Лондон Деклан Райс

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