Манчестер Сити готовится перехватить трансферную цель Арсенала

Манчестер Сити готовится провернуть достаточно громкий трансфер, усилив центр поля.

Как сообщает Дэвид Орнштейн. "горожане" намерены перехватить у Арсенала Деклана Райса, уже сделав первое предложение Вест Хэму. Сумма предложения составила 80 млн фунтов + 10 млн фунтов бонусами.

Журналист не отмечает, согласовали ли стороны детали потенциального контракта игрока такие, как длительность соглашения и финансовые вопросы.

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Стоит сказать, что Арсенал сделал уже два предложения Вест Хэму, но оба были отклонены. В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей в АПЛ, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.