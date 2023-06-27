Манчестер Сити готовится перехватить трансферную цель Арсенала
"Горожане" сделали первое предложение по Деклану Райсу.
Манчестер Сити готовится провернуть достаточно громкий трансфер, усилив центр поля.
Как сообщает Дэвид Орнштейн. "горожане" намерены перехватить у Арсенала Деклана Райса, уже сделав первое предложение Вест Хэму. Сумма предложения составила 80 млн фунтов + 10 млн фунтов бонусами.
Журналист не отмечает, согласовали ли стороны детали потенциального контракта игрока такие, как длительность соглашения и финансовые вопросы.
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Стоит сказать, что Арсенал сделал уже два предложения Вест Хэму, но оба были отклонены. В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей в АПЛ, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.