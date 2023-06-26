Саудовский клуб предложил невероятный контракт звезде Манчестер Сити

Рияд Марез может обеспечить себе явно безбедную старость, если согласится перейти в Аль-Ахли

Саудовский Аль-Ахли нацелился на очередную звезду мирового футбола.

Как сообщает журналист Санти Ауна, следующей целью клуба после завершения трансферов Эдуара Менди и Роберто Фирмино станет Рияд Марез.

Алжирцу предложили трехлетний контракт с зарплатой в 50 млн евро в год, что превышает его текущую зарплату более, чем в пять раз.

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Однако отмечается, что "горожане" не хотели бы отпускать вингера, а сам он желает завершить карьеру в Саудовской Аравии но считает, что пока рано туда перебираться.

В прошедшем сезоне Марез провел 30 матчей в АПЛ, забив пять голов и отдав десять результативных передач.