Милан подписал голкипера Аталанты

Официальный сайт Милана объявил о первом трансфере нового сезона - клуб подписал Марко Спортьелло.

31-летний голкипер с 2012 года принадлежал Аталанте, но часто ездил в разные аренды. В прошлом сезоне он не был безусловно основным в Бергамо, но успел отыграть 15 матчей в Серии А.

В Милан Спортьелло перебрался в статусе свободного агента.

Скорее всего, в Милане рассчитывают, что Спортьелло станет вторым голкипером основной команды, который сможет в случае чего подстраховать Майка Меньяна.

Отметим, что Милан активно работает на трансферном рынке и пытается подписать бывшего вингера Барселоны.