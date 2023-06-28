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Милан подписал голкипера Аталанты

Майку Меньяну нашли резервиста.
Сегодня, 12:25
ФК Милан
ФК Милан

Официальный сайт Милана объявил о первом трансфере нового сезона - клуб подписал Марко Спортьелло.

31-летний голкипер с 2012 года принадлежал Аталанте, но часто ездил в разные аренды. В прошлом сезоне он не был безусловно основным в Бергамо, но успел отыграть 15 матчей в Серии А.

В Милан Спортьелло перебрался в статусе свободного агента.

Скорее всего, в Милане рассчитывают, что Спортьелло станет вторым голкипером основной команды, который сможет в случае чего подстраховать Майка Меньяна.

Отметим, что Милан активно работает на трансферном рынке и пытается подписать бывшего вингера Барселоны.


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