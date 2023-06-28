Милан подписал голкипера Аталанты
Майку Меньяну нашли резервиста.
Официальный сайт Милана объявил о первом трансфере нового сезона - клуб подписал Марко Спортьелло.
31-летний голкипер с 2012 года принадлежал Аталанте, но часто ездил в разные аренды. В прошлом сезоне он не был безусловно основным в Бергамо, но успел отыграть 15 матчей в Серии А.
В Милан Спортьелло перебрался в статусе свободного агента.
Скорее всего, в Милане рассчитывают, что Спортьелло станет вторым голкипером основной команды, который сможет в случае чего подстраховать Майка Меньяна.
Отметим, что Милан активно работает на трансферном рынке и пытается подписать бывшего вингера Барселоны.