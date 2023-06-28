Милан пытается договориться о контракте с бывшим вингером Барселоны
Милан связался с Жорже Мендешем, агентом вингера Вулверхэмптона Адама Траоре, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Согласно его информации, "россонери" пытаются убедить 27-летнего испанца присоединиться к ним. Сообщается, что главный тренер Милана Стефано Пиоли дал свое добро на это подписание.
Il @acmilan è su Adama #Traoré: contatti con l'agente Jorge #Mendes. È in scadenza con il @Wolves. C'è l'ok di #Pioli. @SkySport #calciomercato— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 27, 2023
В июле Траоре станет свободным агентом, так как он и "волки" решили не продлевать контракт. На футболиста также претендует Рома, однако у "дьяволов" есть преимущество в этой гонке.
Читай также: Тоттенхэм и Лестер пришли к устному соглашению по трансферу Мэддисона
Адама Траоре - воспитанник Барселоны, за которую сыграл 21 матч. На его счету один гол и четыре результативные передачи.
В составе Вулверхэмптона вингер выступал с лета 2018 года, перейдя из Мидлсбро за 20 миллионов евро. За это время он провел 194 матча, в которых отметился 14 голами и 20 ассистами.