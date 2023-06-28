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Милан пытается договориться о контракте с бывшим вингером Барселоны

Футболист может бесплатно пополнить состав команды Стефано Пиоли.
Сегодня, 01:01
Адама Траоре / Getty Images
Адама Траоре / Getty Images

Милан связался с Жорже Мендешем, агентом вингера Вулверхэмптона Адама Траоре, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно его информации, "россонери" пытаются убедить 27-летнего испанца присоединиться к ним. Сообщается, что главный тренер Милана Стефано Пиоли дал свое добро на это подписание.

В июле Траоре станет свободным агентом, так как он и "волки" решили не продлевать контракт. На футболиста также претендует Рома, однако у "дьяволов" есть преимущество в этой гонке.

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Адама Траоре - воспитанник Барселоны, за которую сыграл 21 матч. На его счету один гол и четыре результативные передачи.

В составе Вулверхэмптона вингер выступал с лета 2018 года, перейдя из Мидлсбро за 20 миллионов евро. За это время он провел 194 матча, в которых отметился 14 голами и 20 ассистами.

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