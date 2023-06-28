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Тоттенхэм и Лестер пришли к устному соглашению по трансферу Мэддисона

Вскоре полузащитник "лисов" перейдет в стан "шпор".
Сегодня, 00:44
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Тоттенхэм и Лестер близки к оформлению трансфера Джеймса Мэддисона.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности относительно перехода 26-летнего игрока сборной Англии.

По информации источника, трансфер Мэддисона пополнит баланс "лисов" на 40 миллионов фунтов. Сейчас клубы договариваются о бонусных выплатах и структуре трансфера.

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При этом отмечается, что лондонский клуб уже согласовал все условия личного контракта с игроком. В ближайшее время ему назначат медицинское обследование.

В прошедшем сезоне Джеймс Мэддисон сыграл в 32 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 10 голов и 9 результативных передач.

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