Тоттенхэм и Лестер пришли к устному соглашению по трансферу Мэддисона
Вскоре полузащитник "лисов" перейдет в стан "шпор".
Тоттенхэм и Лестер близки к оформлению трансфера Джеймса Мэддисона.
Как сообщает Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности относительно перехода 26-летнего игрока сборной Англии.
По информации источника, трансфер Мэддисона пополнит баланс "лисов" на 40 миллионов фунтов. Сейчас клубы договариваются о бонусных выплатах и структуре трансфера.
Читай также: Лестер по совету Гвардиолы подпишет экс-одноклубника Миколенко
При этом отмечается, что лондонский клуб уже согласовал все условия личного контракта с игроком. В ближайшее время ему назначат медицинское обследование.
В прошедшем сезоне Джеймс Мэддисон сыграл в 32 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 10 голов и 9 результативных передач.